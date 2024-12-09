تعاون جديد.. ليلى علوي تشارك بيومي فؤاد في مسرحية "مشيرة الخطيرة"

كشفت الفنانة ليلى علوي عن تعاون جديد مع الفنان بيومي فؤاد في أحدث أعمالها المسرحية "مشيرة الخطيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

ليلى علوي تعلن عن موعد عرض مسرحية “مشيرة الخطيرة”

نشرت الفنانة ليلى علوي البوستر الرسمي لمسرحية "مشيرة الخطيرة"، وعلقت عليه قائلة: “مسرحية مشيرة الخطيرة، التي تعرض على مسرح محمد العلي في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر”.

آخر أعمال ليلى علوي

قدمت الفنانة ليلى علوي مؤخرًا فيلم "جوازة توكسيك" وحقق العمل نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا بمشاركة نخبة فنية كبيرة أبرزهم، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة، وفاروق قنديل من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.