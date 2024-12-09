ads
الإثنين 09 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعاون جديد.. ليلى علوي تشارك بيومي فؤاد في مسرحية "مشيرة الخطيرة"

البوستر الرسمي لمسرحية
البوستر الرسمي لمسرحية مشيرة الخطيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت الفنانة ليلى علوي عن تعاون جديد مع الفنان بيومي فؤاد في أحدث أعمالها المسرحية "مشيرة الخطيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

ليلى علوي تعلن عن موعد عرض مسرحية “مشيرة الخطيرة”

نشرت الفنانة ليلى علوي البوستر الرسمي لمسرحية "مشيرة الخطيرة"، وعلقت عليه قائلة: “مسرحية مشيرة الخطيرة، التي تعرض على مسرح محمد العلي في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر”.

آخر أعمال ليلى علوي

قدمت الفنانة ليلى علوي مؤخرًا فيلم "جوازة توكسيك" وحقق العمل نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا بمشاركة نخبة فنية كبيرة أبرزهم، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة، وفاروق قنديل من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.

 

ليلى علوي الفنانة ليلي علوي ليلى علوي بيومي فؤاد ليلى علوي مسرحية مشيرة الخطيرة آخر أعمال ليلى علوي ثنائية ليلى علوي بيومي فؤاد