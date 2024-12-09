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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد توزيع عدد من عقود المصانع للمستثمرين بالروبيكي

رئيس الوزراء يشهد
رئيس الوزراء يشهد توزيع عددًا من عقود المصانع للمستثمرين بال
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تقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا، من فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، لزيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث يشهد توزيع عددًا من عقود المصانع للمستثمرين.
وكان مدبولي قد عاد إلى القاهرة أمس ، بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في “منتدى الدوحة ٢٠٢٤” الذي استضافته قطر على مدار يومي ٧ و٨ ديسمبر الجاري.
يذكر أن رئيس الوزراء قد شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حضرها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء المؤسسات العالمية، وصانعي السياسات.

إكسترا نيوز الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدينة الجلود بالروبيكي الروبيكي