بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد توزيع عدد من عقود المصانع للمستثمرين بالروبيكي

تقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا، من فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، لزيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث يشهد توزيع عددًا من عقود المصانع للمستثمرين.

وكان مدبولي قد عاد إلى القاهرة أمس ، بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في “منتدى الدوحة ٢٠٢٤” الذي استضافته قطر على مدار يومي ٧ و٨ ديسمبر الجاري.

يذكر أن رئيس الوزراء قد شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حضرها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء المؤسسات العالمية، وصانعي السياسات.