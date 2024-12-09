واشنطن تدعم انتقالا سياسيا يقوده السوريون وسط تطورات جديدة في سوريا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الشعب السوري لديه أخيرا سبب للأمل بعد 14 عامًا من النزاع.



وشدد بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الاثنين/، على دعم الولايات المتحدة القوي لانتقال سلمي للسلطة إلى حكومة سورية مسؤولة، يتم من خلال عملية شاملة يقودها السوريون أنفسهم، داعيا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة، واستئناف الخدمات الأساسية، وحماية الفئات الضعيفة خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات هناك، والتواصل مع شركائها في المنطقة، ورحب بالتصريحات الأخيرة لقادة المعارضة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستقيّم أفعالهم وليس كلماتهم فقط، في ظل المسؤوليات المتزايدة التي يتحملونها، داعيا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان واتخاذ كافة الاحتياطات لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.