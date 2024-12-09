ندوة بـ "إعلام جنوب الوادي" لمناقشة أضرار الإدمان و المخدرات

تواصلت فعاليات الندوات التوعوية بأضرار المخدرات والادمان بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك في اطار تفعيل البروتوكول المبرم بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي استضافت كلية الاعلام ندوة توعوية عن مخاطر الادمان والتعاطي بحضور الدكتورة شيماء عبد العاطى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ محمود ياسين ممثل صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ومحمد الكامل مدير ادارة المشروعات البيئية بالجامعة.

وتناولت الندوة اوجه التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الادمان و التعاطي في التوعية بأضرار المخدرات و الاثار السلبية المدمرة للادمان نفسيا وعصبيا.

كما تناولت الندوة خدمات مركز العزيمة لعلاج الادمان بالمجان و خدمات الخط الساخن ودور بيت التطوع بجامعة جنوب الوادي في التوعية و التدريب و اقامة الفعاليات المتنوعة.

جدير بالذكر أن تلك الندوات تعقد خلال هذا الاسبوع بكليات الهندسة والتمريض والتربية الرياضية وتستكمل الندوات فى الفصل الدراسي الثاني بالكليات المتبقية.