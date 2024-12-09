إطلاق فعاليات المهرجان الثاني للتدريب الميداني بـ "علوم رياضة" قناة السويس

نظمت جامعة قناة السويس اليوم المهرجان الثاني للتدريب الميداني لشعبة الإدارة الرياضية لعام 2024 برعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام ومشاركة الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الأستاذ الدكتور ماجد محمد السعيد العزازي، عميد كلية علوم الرياضة.

ومن جانبه صرّح الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس رؤية الجامعة في تعزيز مهارات الطلاب العملية وتنمية قدراتهم الرياضية والإدارية، تماشياً مع خطط الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية وتشجيع التفوق.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المهرجان يمثل فرصة لتعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي، كما أنه يعزز الروح الرياضية بين الطلاب، وهي قيم أساسية في بناء جيل قوي وقادر على قيادة المستقبل.

وأشار الأستاذ الدكتور ماجد محمد السعيد العزازي، عميد كلية علوم الرياضة، إلى أهمية التدريب الميداني موضحاً أنه يمثل جسر بين التعليم النظري والتطبيق العملي.

شارك في المهرجان 400 طالب وطالبة من المستوى الثالث والرابع بشعبة الإدارة الرياضية، بالتعاون مع 15 كلية، و مجموعة التدريب الميداني بمديرية الشباب والرياضة.

تضمن المهرجان تنظيم مسابقات رياضية متنوعة شملت كرة القدم الخماسية للطلبة، وكرة السلة (3x3 للطالبات)، وتنس الطاولة للطلبة والطالبات، وكرة السرعة للطلبة والطالبات.

كما اشتمل على ورشة عمل مخصصة لمجموعة الجوالة، وندوة تثقيفية رياضية ألقاها الأستاذ الدكتور سمير غنيم بمركز إعداد القادة.

أشرف على تنفيذ المهرجان كل من الأستاذ الدكتور محمد فتوح غنيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد صلاح الدين حرب، أستاذ ورئيس قسم التمرينات والعلوم الرياضية، والأستاذ الدكتور محمد نادر شلبي، والدكتور علي أبو النور، والدكتورة إيمان عبد العزيز، والدكتور سمير غنيم، والدكتورة مناي شاهين، وكيل مركز إعداد القادة.