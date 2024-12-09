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الإثنين 09 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار، أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، علي مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية بعد ان ارتفع امس بمقدار 25 قرشا.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه،  داخل البنك المركزي المصري نحو 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع.
وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنكي نكست والمصري الخليجي .
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنوك ( كريدي أجريكول، QNB،قناة السويس ، الاهلي الكويتي،التعمير والاسكان).

وسجل  اعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.21 جنيه للشراء و 5.31 جنيه للبيع مصرف ابوظبي.

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