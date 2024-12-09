أسعار الدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

استقر سعر الدولار، أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، علي مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية بعد ان ارتفع امس بمقدار 25 قرشا.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، داخل البنك المركزي المصري نحو 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنكي نكست والمصري الخليجي .

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنوك ( كريدي أجريكول، QNB،قناة السويس ، الاهلي الكويتي،التعمير والاسكان).

وسجل اعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.21 جنيه للشراء و 5.31 جنيه للبيع مصرف ابوظبي.