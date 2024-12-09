سول: النيابة تداهم قيادة مكافحة التجسس الدفاعية للتحقيق في أزمة الأحكام العرفية

داهمت النيابة العامة والعسكرية بكوريا الجنوبية، اليوم /الاثنين/، قيادة مكافحة التجسس الدفاعية، في إطار تحقيقها في مزاعم الخيانة، في أعقاب محاولة الرئيس "يون سيوك- يول" فرض الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أرسل فريق التحقيق الخاص التابع للنيابة العامة المدعين والمحققين إلى مقر قيادة مكافحة التجسس الدفاعي في "جواتشيون"، جنوب سول، صباح اليوم؛ للبحث عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، في 3 ديسمبر الجاري.

كما شارك المدعون بالنيابة العسكرية في المداهمة، حيث صدر أمر التفتيش من المحكمة العسكرية.

وأفادت التقارير، بأن المداهمة شملت مكاتب ومساكن قائد القيادة الفريق "يو إن-هيونج" وغيره من كبار المسؤولين في القيادة والمكاتب الفرعية التابعة للقيادة العسكرية في سول ومناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد.

ومن المعروف أن قيادة مكافحة التجسس الدفاعية كانت مؤسسة رئيسية في إعلان "يون" المفاجئ للأحكام العرفية، والتي استمرت 6 ساعات، قبل أن يتم رفعها بسبب تصويت الجمعية الوطنية ضدها. وفي ذلك الوقت، أرسلت قيادة مكافحة التجسس الدفاعية جنودها إلى الجمعية الوطنية واللجنة الوطنية للانتخابات.

وقد تم إيقاف "يو إن-هيونج" واثنين آخرين من مسؤولي القيادة عن العمل في الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه.. استدعت النيابة العامة رئيس وحدة القوات الخاصة بالقوات البرية الكورية الجنوبية الفريق "كواك جونج- كيون"، اليوم؛ بسبب تورطه في محاولة فرض الأحكام العرفية؛ وذلك للاستجواب كشاهد في تهم الخيانة المحتملة وإساءة استخدام السلطة.

وقال القائد- أثناء مثوله أمام النيابة- "أعتذر مرة أخرى بكل صدق للشعب".

وزعم القائد، أنه تلقى أوامر من وزير الدفاع السابق "كيم يونج-هيون"- عبر الهاتف؛ لتأمين مرافق الجمعية الوطنية واللجنة الوطنية للانتخابات.