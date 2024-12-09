جامعة بني سويف تنظم ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع كلية التمريض جامعة بني سويف، ندوة لمنسوبى الكلية بعنوان "مناهضة العنف القائم على النوع : حملة 16 يوم".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور محمد ناجى عميد الكلية ، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة عاطف مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، حيث حاضر بها كل من الدكتورة جمانة رمضان نائب مدير وحدة مناهضة للعنف ضد المرأة بالجامعة ، والعقيد أحمد جمال مدير اداره حقوق الانسان بمديريه أمن بني سويف ، والدكتورة شيماء كرم مديره شئون المرأة بديوان عام المحافظه ، والأستاذة ليلي أبو عقل محاميه بالنقض وعضو المجلس القومي للمرأة، وفضيله الشيخ خلف اسماعيل؛ الشيخ محمود مصطفى منطقه وعظ بني سويف، والدكتورة هيام على بكليه الاعلام جامعة النهضة.

وتأتي الندوة، ايمانا بدور جامعة بنى سويف فى نشر ورفع الوعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلى والدولى للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.



وتناولت الندوة، مناهضة العنف من الشق الديني و القانوني، وكيفية التصدى للتحرش وطرق التعامل مع التحرش فى الأماكن العامة وتحقيق بيئة آمنة، كما أوضحت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وكيفية التواصل لحل اى مشكلة . كما تناولت الندوة أيضا ما يخص حقوق المراة واتجاهات الدولة من تمكين المرأة وحقوقها طبقا للشريعة، وتحقيق المساواة ، وما هي التشريعات التى تحقق الأهداف المطلوبة.

تجدر الاشارة، إلى أن فعاليات 16 يوم هي حملة دولية أطلقتها الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات كل عام وتستمر لمدة 16 يوم تبدأ من 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى 10 ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان ويشارك بها العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بمختلف بلدان العالم. وتقدم الحملة 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع.