أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، حسب الأسعار المعلنة من منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بعدما سجل سعر الذهب عيار 21 عند مستوى نحو 3750 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4285 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3750 جنيها.



سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 3214 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 قرابة الـ2500 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما جاء الجنيه الذهب ليسجل حوالي 30 ألف جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2644 دولارا.

أسعار الذهب العالمي تشهد تغيرات بين الصعود والهبوط وفقًا لتوقعات الأسواق المالية فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، بعد ارتفاع الإقبال على معدلات الاستثمار في الذهب يتغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء بالزيادة أو بالنقصان.