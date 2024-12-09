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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة شاب لقي مصرعه في حدائق القبة

ارشيفية
ارشيفية
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صرحت نيابة حدائق القبة، بدفن جثة شاب في العقد الثالث من عمره لقي مصرعه عقب إصابته بألعاب نارية أثناء مروره صدفة خلال مشاجرة نشبت بين 4 شباب في أحد شوارع منطقة دير الملاك، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الاهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 4 اشخاص وسقوط شخص متوفي عقب اصابته بالخطأ تصادف مروره خلال المشاجرة.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين 4 شباب بسبب خلافات الجيرة استخدموا فيها الالعاب النارية واطلقوها بشراسة في الهواء 
وتصادم مرور المجني عليه ولقي مصرعه في الحال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حدائق القبة إجراء التحريات إعداد تقرير الصفة التشريحية أطلق 4 أشخاص المباحث الجنائية العاب نارية النيابة العامة بسبب خلافات الجيرة دفن جثة خلال مشاجرة