اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين لسندات خزانة اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار جنيه.

يشمل الطرح الأول سندات بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني سندات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة ملياري جنيه.

وتستهدف وزارة المالية خلال ديسمبر الجاري طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 751 مليار جنيه.

يتضمن ذلك 20 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة وسداد استحقاقات أدوات الدين السابقة.

وفقًا للخطة المعلنة، يشمل الطرح 5 عطاءات لأذون خزانة بأجل 91 يومًا بقيمة 190 مليار جنيه، ومثلها لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه. كما يتم طرح 5 عطاءات لأجل 273 يومًا بقيمة 135 مليار جنيه، و5 أخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 160 مليار جنيه.

أما السندات، فتتضمن 3 عطاءات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين "متغيري العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 5 عطاءات بسندات ذات عائد ثابت لنفس الأجل بقيمة 56 مليار جنيه. كما يشمل الطرح 3 عطاءات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.

وتُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المستثمر الأكبر في هذه الأدوات المالية التي تطرحها الحكومة بانتظام لتغطية احتياجاتها التمويلية. ويتم طرح السندات والأذون من خلال 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، والتي تقوم بدورها بإعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.