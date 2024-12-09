إحباط محاولة لتحويل مسار طائرة في المكسيك نحو واشنطن

أعلنت السلطات المكسيكية أن شخص حاول، أمس الأحد، تحويل مسار رحلة داخلية تابعة لشركة «فولاريس» في المكسيك، باتجاه الولايات المتحدة، لكنّ الطاقم سيطر عليه، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأقلعت الطائرة، وهي من طراز «إيرباص إيه 320»، الساعة 7:17 13:17 ت غ من مطار ليون في وسط المكسيك إلى وجهتها تيخوانا شمال غرب.

وبُعيد الإقلاع «اعتدى شخص على مضيفة طيران وحاول دخول قُمرة القيادة لتحويل مسار الطائرة باتجاه الولايات المتحدة»، حسبما قالت وزارة الأمن في بيان.

وتمكن الطاقم من السيطرة عليه ونفذت الطائرة هبوطاً اضطرارياً في غوادالاخارا غرب.

وذكرت السلطات أن الرجل مكسيكي يبلغ الحادية والثلاثين ويتحدر من ولاية غواناخواتو وسط وأنه كان مسافراً مع زوجته وطفلين قاصرين.

وأوقفه الحرس الوطني في غوادالاخارا بينما تمكنت الطائرة من المغادرة إلى تيخوانا.

ووفقاً لصحيفة «ريفورما»، ألقى الرجل بنفسه على سائق آلية الحرس الوطني التي كانت تقلّه إلى مكتب المدعي العام، مما تسبب في حصول اصطدام بهيكل معدني في المطار. وأصيب المشتبه به والعناصر الذين كانوا يرافقونه بجروح طفيفة.

وفقاً لشركة «فولاريس»، «أوضح المهاجم أن أحد أفراد عائلته قد خُطِف، وأنه في وقت الإقلاع من ليون تلقى رسالة تهديد بالقتل إذا ذهب إلى تيخوانا».