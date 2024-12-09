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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعتقل شبكة احتيال دولية تعمل لصالح وزير دفاع جورجيا السابق

روسيا
روسيا
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أكدت وكالات الأنباء الروسية، اليوم الاثنين، أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اعتقل 11 موظفاً ورئيس شبكة من مراكز اتصالات دولية تمارس أعمال احتيال وتعمل لصالح وزير دفاع جورجي سابق.

وقالت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية نقلاً عن بيان لجهاز الأمن الاتحادي الروسي إن «جهاز الأمن الاتحادي في روسيا الاتحادية أوقف الأنشطة غير القانونية لشبكة دولية من مراكز الاتصال التي كانت تعمل لصالح ديفيد كزارشفيلي وزير الدفاع الجورجي السابق ومؤسس مجموعة ميلتون الذي يختبئ حالياً في لندن».

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن من بين المحتجزين رئيس أحد مراكز الاتصال، وهو إسرائيلي من أصل أوكراني.
 

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