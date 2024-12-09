تحرير 16 محضرا مخالفا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 16 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر كفرالزيات، وذلك خلال 24ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، وترأسها أحمد فتحى مدير إدارة تموين كفرالزيات ، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر كفرالزيات، وحررت 16 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.