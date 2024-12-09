اليوم.. قمة مصرية نرويجية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

يستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نشاطه الرسمي في النرويج بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي حيث يكون في استقباله رئيس الوزراء النرويجي.

ويعقد الجانبان لقاء ثنائيا ثم يشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين ثم يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين ويقيم رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة الرئيس الأوروبية.