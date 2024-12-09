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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. "حلون الأهلية" تنظم ورشة عمل حول البناء الحديث

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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ينظم برنامج التصميم الداخلي البيئي، بكلية الفنون والفنون التطبيقية، ورشة عمل بالتعاون مع احدى الشركات  الرائدة في مجالات البناء الحديثة والأسقف والحوائط من الهياكل المعدنية.

وجاء ذلك في إطار حرص الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية على تنمية المهارات العملية وتعزيز تواصلهم مع مجالات العمل الصناعية الحديثة.

تقام وشة العمل اليوم الإثنين بحرم جامعة حلوان الأهلية، في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمبنى هندسة١ مدرج٢ وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتورة دعاء عبد الرحمن منسق البرنامج والدكتورة آلاء مجدي مسجل البرنامج.

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الفنون التطبيقية جامعة حلوان الاهلية