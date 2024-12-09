دبلوماسي أمريكي يزور اليابان لتعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

توجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك، إلى اليابان اليوم /الاثنين/ في زيارة تستغرق يومين، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين اليابانيين لتعزيز التزام الولايات المتحدة المستمر تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الاجتماعات ستركز على مناقشة القضايا الإقليمية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى مبادرات عدة، والتعاون بين الولايات المتحدة واليابان في مجال الدفاع، والتعاون الاقتصادي.

وبحسب البيان، سيتناول "كريتنبرينك" في اجتماعاته المقررة في وقت لاحق من اليوم مع نظرائه من اليابان وكوريا الجنوبية، أهمية تعزيز التعاون الثلاثي في مواجهة التحديات التي تشكلها كوريا الشمالية.

كما سيشارك المسؤول الأمريكي غدا في الحوار البحري الثلاثي مع اليابان والفلبين، الذي يأتي استكمالًا لقمة القادة الثلاثية التي عقدت في أبريل 2024.

وسيتناول الحوار سبل تعزيز الالتزام المشترك بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، بالإضافة إلى أهمية احترام النظام القائم على القواعد في القانون الدولي في المجال البحري، وضمان حرية التجارة والملاحة والطيران.