أوكرانيا: الجيش الروسي قصف 11 بلدة بإقليم زابوروجيا خلال 24 ساعة

ذكر رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف، اليوم /الاثنين/، أن الجيش الروسي قصف 11 بلدة تابعة للإقليم 218 مرة في آخر 24 ساعة.



وقال فيدوروف - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "إن الروس نفذوا 4 غارات جوية على نوفواندريفكا ومالا توكماشكا، وهاجمت 112 طائرة بدون طيار من مختلف التعديلات بلدات لوبكوف وهوليايبول ونوفواندريفكا وششيرباكي ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وبيلوهريا ونوفوداريفكا ومالينيفكا وأولهيفسكي".

وأضاف أن 6 هجمات بصواريخ متعددة الإطلاق استهدفت نوفودانيليفكا ونوفواندريفكا ومالا توكماشكا ونوفوداريفكا، في حين وقعت 96 هجمة مدفعية على أراضي لوبكوف وبافليفكا وهوليايبول وششيرباكي ونوفواندريفكا ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وبيلوهريا ومالينيفكا ونوفوداريفكا وأولهيفسكي.

وأكد المسؤول الأوكراني أنه وردت بلاغات عن تدمير مبان سكنية وبنية تحتية، ولكن لحسن الحظ لم يتم تسجيل إصابات بين صفوف المدنيين.

