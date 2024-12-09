كوريا الجنوبية تمنع الرئيس يون سوك يول من السفر

قرر رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية منع سفر الرئيس يون سوك يول، فيما يجري التحقيق مع الرئيس بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء اليوم الاثنين.

وأدى إعلان يون عن الأحكام العرفية، الثلاثاء الماضي، والذي تسبب في الدفع بقوات خاصة مسلحة إلى شوارع العاصمة سيول، إلى إحداث اضطراب سياسي كبير في كوريا الجنوبية.

ونجح يون في تجنب محاولة في البرلمان بقيادة المعارضة لإقالته، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية. لكن أحزاب المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله هذا الأسبوع.