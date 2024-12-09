أسبوع أبوظبي المالي 2024.. تجمع عالمي يعزز مكانة العاصمة كمركز مالي رائد

تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، التي تُعقد في أبوظبي، العاصمة الإماراتية، تحت شعار "أهلًا بكم في عاصمة رأس المال".

ويجمع الحدث الذي يستمر حتى 12 ديسمبر، مجموعة من القادة الماليين ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أهم الفعاليات المالية في المنطقة.

تسلط فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024 الضوء على الدور المحوري للعاصمة الإماراتية كأغنى مدن العالم، فضلًا عن كونها وجهة رائدة للمواهب والكفاءات البشرية والابتكارات التكنولوجية. يُنظم الحدث في "أبوظبي العالمي" (ADGM)، المركز المالي الدولي للعاصمة، ليكون منصة تفاعلية لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي، ودعم تطلعاتها لتشكيل مستقبل القطاع المالي.

من المتوقع أن يستقطب أسبوع أبوظبي المالي أكثر من 20،000 مشارك، من بينهم أكثر من 3،500 شركة ومؤسسة مالية، وقرابة 600 متحدث بارز. على رأس قائمة المتحدثين المؤكدين، يأتي كل من راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس"، ولاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، وسيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "يو بي إس"، إضافة إلى مجموعة من أبرز القيادات العالمية في القطاع المالي.

تساهم أبوظبي بشكل كبير في تعزيز التنويع الاقتصادي على مستوى المنطقة، إذ تعد من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يزداد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى أكثر من 1.14 تريليون درهم في 2023، بينما يشهد القطاع غير النفطي نموًا ملحوظًا، حيث أصبح يشكل أكثر من نصف اقتصاد الإمارة لأول مرة منذ عام 2014.

تتضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024 خمسة مؤتمرات رئيسية، تشمل منتدى أبوظبي الاقتصادي الذي يركز على استراتيجيات نمو العاصمة وتعزيز دورها كمركز عالمي للأعمال. وفي اليوم التالي، يقام مؤتمر "أسيت أبوظبي" الذي يناقش فرص الاستثمار في مجالات مثل تقنيات العقد القادم، كما يشهد الحدث انعقاد مؤتمر "ريزولف 2024" المتخصص في تسوية النزاعات القانونية.

وتتواصل الفعاليات الهامة مع مؤتمر "فينتك أبوظبي" في 11 ديسمبر، الذي يُعتبر أكبر تجمع للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتم تسليط الضوء على الابتكارات في مجالات المدفوعات الرقمية والأمن السيبراني والأصول الرقمية. كما تشهد أبوظبي انعقاد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي يناقش دور التمويل المستدام في دعم أهداف الإمارات تجاه الحياد المناخي.

ويتميز الحدث هذا العام بإضافة فعاليات جديدة، مثل "قمة التمويل الإسلامي" التي تركز على النمو المستمر لهذا القطاع، و"منتدى المرأة في القطاع المالي" الذي يعزز الحوار حول التنوع وتمكين النساء في هذا المجال.

يسعى أسبوع أبوظبي المالي إلى تعزيز دور أبوظبي كمركز إقليمي ودولي للابتكار والاستثمار، مؤكدًا التزام الإمارة بتسريع نمو القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.