ميكروباص الموت في أسيوط.. "شريهان" تلقي بأبنائها من نافذة السيارة قبل الغرق بالترعة

من بين المشاهد المؤلمة لحادث انقلاب ميكروباص ديروط بترعة بحر يوسف ، قامت السيدة شريهان عثمان ٣٥ عاما ، بإلقاء أبنائها من نافذة السيارة لتنقذهم من الغرق مع سقوط السيارة في الترعة ، وما زال البحث عنها مستمرا مع الضحايا المفقودين للحادث المأساوي الذي شهدته محافظة أسيوط مساء أمس.

واستمرت جهود الإنقاذ النهري في البحث عن المفقودين من الركاب حتي فجر اليوم ، دون استخراج سوي جثة واحدة لشاب يدعي محمود حفني ٣٧ عاما ومازال البحث مستمرا عن باقي الركاب التي تباينت الأقاويل ما بينه كان يحمل ١٤ شخصا أو١٦ شخصا ، لم يتم انتشال سوي شخص فقط .

وكان شهدت محافظة أسيوط حادث مأساوي وهو سقوط سيارة ميكروباص تحمل ركابا من موقف السيارات بديروط والذي يطل علي الترعة مباشرة دون وجود اي حواجز .

وافادت التحريات الاولية ، ان السائق ترك السيارة لتكتمل العدد بالركاب دون اتخاذ اجراءات السلامة لغيارات الوقوف الامن، مما ادي اي تحرك السيارة للخلف لتسقط بالترعة وفر هاربا لمدة ساعات، وعقب ذلك تم ضبطه واحتجازه بالنيابة.

وأضاف شهود عيان للحادث، ان من بين المفقودين ، دعاء شحاتة عبدالحميد، 24 عامًا، من بني يحيى، معيدة بكلية التربية في أسيوط، شريهان عثمان صديقي عبدالله، 35 عامًا، من ديروط الشريف، أنقذت طفلتَيها قبل أن تختفي في المياه، سماح نتعي سيد خليل، 35 عامًا، ربة منزل ، فرحة رمضان نتعي، 22 عامًا، ربة منزل، سعد الهنا سيد خليل، 65 عامًا، من ش الشيخ ظريف .

وينتظر اهالي الضحايا علي جانب الترعة ظهور ايا من ذويهم وسط حالة من الحزن الشديد ، خاصة مع عدم ظهور اي جثامين لهم لمدة ساعات طويلة .

وسط محاولات لرجال الإنقاذ النهري في البحث ، خاصة مع صعوبة موقع الحادث لاتساع الترعة والعمل بشكل يدوي باستخدام حبال دون تواجد لقوارب ،والعمل كان بإضاءة كشافات يدوية لانتشار الظلام في موقع الحادث حتي منتصف الليلة الماضية .

بينما ، قرر اللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط ،صرف تعويضات ٥٠ الف للمتوفي و٢٥ للمصاب في حادث انقلاب الميكروباص بترعة يوسف .