محافظ أسيوط يقرر صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث "ترعة ديروط"

قرر اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، صرف 50 ألف جنيه لكل رب أسرة متوفي، و25 ألف جنيه حال كان المتوفي أحد أفراد الأسرة و5 آلاف جنيه للمصاب وذلك جراء حادث سقوط سيارة ميكروباص بمياه ترعة بحر يوسف بنطاق مركز ديروط أمام موقف سيارات الأجرة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا تحمل أرقام (٦٢٥٤ ي.ص.ج) بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

وعلى الفور أمر المحافظ بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والانقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث وتم انقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي، كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وأشار المحافظ إلى إنه فور وقوع الحادث تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى إنتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث انهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين، كما كلف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة والشيماء عبدالمعطي وكيل المديرية بالتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفيين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين وكافة التعويضات لأسر المتوفيين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

وأكد أبوالنصر، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الإنسانية في الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الإجتماعي مقدماً خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية للمتضررين من الحادث.