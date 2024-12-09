الصين تعارض نشر الولايات المتحدة لصواريخها في آسيا والمحيط الهادئ

أعلن السفير الصيني لدى موسكو تشانج هان هوي أن الصين تعارض نشر الولايات المتحدة لصواريخها المتوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال السفير في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، الأحد، إن "الصين تعارض دائما وبحزم نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز حضورها العسكري قرب الحدود الصينية بهدف الحصول على تفوق عسكري أحادي الجانب".

وأضاف أن "الولايات المتحدة يجب أن تحترم أمن الدول الأخرى وأن تكف عن التحريض على المواجهة العسكرية وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة. وبدلا من ذلك عليهم أن يتخذوا إجراءات محددة لخفض المخاطر الاستراتيجية".

وأشار إلى أن "نشر مثل هذه الأنظمة الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يزيد فعلا الخطر على الأمن في المنطقة ويخلق جديا مخاطر اندلاع نزاع في هذه المنطقة".

واعتبر أن "الصواريخ المستخدمة في تلك الأنظمة قادرة على حمل رؤوس نووية، ما قد يزيد من مخاطر حرب نووية إقليمية".

وتابع: "علينا أن نبقى على يقظة ونتصدى لأي توجه خطير نحو انتشار الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأن نضمن أمننا ضمانا موثوقا وألا نسمح لدول خارجية أو لمجموعة من الساسة بأن يتلاعبوا بنا ويحولوا منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ساحة للمواجهة بين الدول الكبرى".

جاء ذلك تعليقا على الاتفاق بين الولايات المتحدة والفلبين بشأن بقاء أنظمة Typhon الأمريكية، وهي أنظمة صواريخ متوسطة المدى، في أراضي الفلبين لأجل غير محدد. وهي قادرة على إطلاق صواريخ "توماهوك" التي يزيد مداها على 1600 كلم.

وقد تم نشر هذه الأنظمة في شمال الفلبين في الربيع الماضي، حيث جرت مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة في المنطقة، ما أثار معارضة شديدة من قبل الصين.