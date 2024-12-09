رئيس الوزراء الكندي يعرب عن تفاؤله بمستقبل سوريا بعد سقوط الأسد

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن تفاؤله بمستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدا بدء فصل جديد خال من المعاناة للشعب السوري.

وكتب ترودو في حسابه على منصة "إكس": "سقوط ديكتاتورية الأسد ينهي عقودا من القمع الوحشي.. يمكن هنا أن يبدأ فصل جديد لسوريا.. فصل خال من الإرهاب والمعاناة للشعب السوري".

وأضاف: "كندا تراقب هذا الانتقال عن كثب.. نحن ندعو إلى النظام والاستقرار واحترام حقوق الإنسان".

The fall of Assad's dictatorship ends decades of brutal oppression. A new chapter for Syria can begin here — one free of terrorism and suffering for the Syrian people.



Canada is monitoring this transition closely. We urge order, stability, and respect for human rights. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 8, 2024

وكانت قد أعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي أصدرته صباح الأحد، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق. وتوجه الأسد إلى جهة غير معروفة.

وأكد قائد العمليات العسكرية للجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد تخلى عن منصبه ووجّه بنقل السلطة سلميا، بعد مفاوضات مع عدد من أطراف النزاع السوري المسلح.

ولاحقا مساء الأحد أفاد مصدر في الكرملين بأن بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية.

وأكد المصدر أن روسيا تأمل في مواصلة الحوار السياسي باسم مصالح الشعب السوري وتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية وسوريا.