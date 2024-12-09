اليوم.. "قوى عاملة الشيوخ" تبحث تفعيل نسبة تعيين ذوي الإعاقة

تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، 6 اجتماعات لها، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستكمال مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

فتناقش لجنة الطاقة والبيئة في الاجتماعين الأول والثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم بشأن توسع وتطوير وزيادة المحولات بالمحطة البحرية بالحي الغربي بشبين الكوم وإنشاء محطة جديدة بالحي الشرقي.

وتناقش في الاجتماعين الثالث والرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم بشأن تفعيل نسبة ال ٥% الخاصة بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية وغير الحكومية.

بينما تناقش في الاجتماعين الخامس والسادس مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 10 تقارير مقدمة من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.