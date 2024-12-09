اليوم.. 8 اجتماعات لـ "إسكان الشيوخ" بحضور ممثلي الحكومة

تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، ثمانية اجتماعات، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

حيث تناقش في اجتماعيها الأول والثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبدالعليم منصور بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحي بقرى مركز الباجور _ محافظة المنوفية.

وتناقش في اجتماعيها الثالث والرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لمدينتي النجوم وزنين البلد بحي بولاق الدكرور محافظة للجيزة.

فيما تناقش في الاجتماع الخامس والسادس مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبوالنجا المحرزي بشأن إدارة الطريق السياحي الرابط بين 6 أكتوبر والمريوطية.

وتبحث في الاجتماع السابع والثامن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبوالنجا المحرزي بشأن رصف مدخل قرية المحارزة أبو تشت قنا

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 10 تقارير مقدمة من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.