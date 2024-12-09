غارات جوية عنيفة للاحتلال الإسرائيلي على درعا جنوب سوريا

الإثنين 09/ديسمبر/2024 - 03:04 ص

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات عنيفة على منطقة درعا جنوب سوريا، بحسب مصادر إعلامية سورية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال مصدر أمني لبناني وآخر سوري لوكالة "رويترز"، أمس، إنَّ دوي انفجارات سُمع بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، وأن الضربات التي استهدفت حي المزة يشتبه أنها إسرائيلية.

وقال المصدران الأمنيان إنَّ 6 ضربات على الأقل أصابت القاعدة الجوية الرئيسية الواقعة شمالي مدينة السويداء، وتضم مخزونًا كبيرًا من الصواريخ والقذائف التي تركتها القوات السورية وراءها.

وذكر تلفزيون سوريا أنَّ طائرات إسرائيلية قصفت، أمس، مستودعات ذخيرة بريف درعًا في جنوب سوريا.

وقال التلفزيون على حسابه بموقع فيسبوك إنَّ الطائرات الإسرائيلية تستهدف مستودعات في نوى بريف درعا.

وأفاد التلفزيون بتوغل إسرائيلي في الأراضي السورية، وذكر أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى جسر الرقاد غرب محافظة القنيطرة بجنوب غرب البلاد.