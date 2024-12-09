اليوم.. "حقوق إنسان الشيوخ" تبحث مقترح بشأن دمج دور الأيتام مع رعاية المسنين

تستكمل لجان حقوق الإنسان والشئون الدينية بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

حيث تناقش لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ في اجتماعين مقررين لها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أمل محمد رمزي بشأن دمج دور رعاية الأيتام مع دور رعاية المسنين.

فيما تبحث اللجنة الدينية موضوع جهود المؤسسات الدينية في تفسير القرآن الكريم وبيان مقاصده في ضوء متطلبات العصر ومستجداته.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 10 تقارير مقدمة من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.