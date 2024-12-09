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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "تعليم الشيوخ" تناقش أهمية التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني

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تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، ثلاث اجتماعات اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

فتنظر اللجنة في الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفى بشأن التعامل الإنساني مع الحيوانات في كليات الطب البشري.

وتناقش في الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي بشأن إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة بالتنسيق الحكومي والتحديات التي يواجهها الطلبة في التنسيق الحكومي.

كما تناقش في الاجتماع الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني.

لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس برئاسة المشتشار عبدالوهاب عبدالرازق تعليم الشيوخ