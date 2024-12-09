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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"كتائب القسام" تعلن استهدافها لتجمع جنود إسرائيليين وتدميرها 3 دبابات

كتائب القسام
كتائب القسام
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" وقوة راجلة مكونة من 7 جنود شرق مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وجاء في بيان صادر عن الحركة: "خلال كمين مركب يوم الجمعة، تمكن مجاهدو القسام من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع (ميركافا 4) بقذائف (الياسين 105) وقوة راجلة مكونة من 7 جنود تحصنت في أحد المنازل بقذيفة (TBG) وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "وفور تقدم قوة النجدة قام المجاهدون باستهداف جرافة (D9) عسكرية بقذيفة (تاندوم) ما أدى إلى اشتعال النيران فيها قرب مفترق عابد بحي الجنينة شرق مدينة رفح".

وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت في وقت سابق استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 50 جنديا بعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" بجوار مسجد الفلاح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

كتائب القسام جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطين حركة حماس