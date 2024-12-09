دبلوماسي روسي: موسكو طلبت عقد مشاورات طارئة في مجلس الأمن حول سوريا

قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن المشاورات التي طلبتها روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا قد تُعقد اليوم الاثنين.

وأشار بوليانسكي -في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية الأحد- إلى أنه "في ضوء التطورات الحالية في سوريا، التي لم يتم بعد إدراك تأثيرها على هذا البلد والمنطقة بأسرها، طلبت روسيا عقد مشاورات مغلقة عاجلة لمجلس الأمن الدولي".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "من المهم بوجه خاص معرفة ما يجري في هذا السياق حول قدرة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في هضبة الجولان، ونتوقع أن تُعقد هذه المشاورات في النصف الثاني من اليوم الاثنين".

ولم ترد البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال ديسمبر الجاري، على طلب التعليق من وكالة "تاس" بشأن هذا الموضوع.

وكانت وحدات المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت هجومًا واسع النطاق على قوات الحكومة في محافظتي حلب وإدلب في 27 نوفمبر الماضي، وبحلول أمس السبت، سيطرت قوات المعارضة على عدة مدن كبرى، بما في ذلك حلب وحماة ودير الزور ودرعا وحمص.

وفي صباح اليوم الأحد، دخلت قوات المعارضة المسلحة العاصمة دمشق، وانسحبت القوات الحكومية من المدينة، وعقب محادثات سورية داخلية استقال الرئيس السوري بشار الأسد وهرب من البلاد متوجها إلى روسيا.