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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة توافق على رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب

هيئة تحرير الشام
هيئة تحرير الشام
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وافقت الولايات المتحدة، على رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمتها للجماعات الإرهابية.

وقال مسؤول أمريكي، إن قطاعا واسعا من الجماعات والمنظمات السورية يشارك في الانتقال السياسي في سوريا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "من المؤكد أن هيئة تحرير الشام ستكون جزءا مهما من هذا الانتقال، وأعتقد أننا سنتعامل معهم جميعا بشكل عقلاني، مسترشدين بالمصالح الأمريكية".

وأشار إلى أنه لا يمكنه التحدث الآن عما إذا كانت هيئة تحرير الشام ستظل على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، لكن أعتقد أننا سننظر في هذا الأمر في المستقبل".

وأضاف: "إنها مجموعة واسعة من الجماعات المختلفة وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أذكياء بشأن كيفية تعاملنا معهم وأن نأخذ في الاعتبار أيضا الوضع الحالي".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة أكدوا عبر وسطاء للإدارة الأمريكية أنهم لا ينوون التعامل بأي شكل من الأشكال مع تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى المعارضة المسلحة من خلال الحكومة التركية مفادها أنه لا ينبغي لمقاتلي داعش أن يشاركوا في العملية ضد القوات الحكومية في سوريا.

وتشير الصحيفة إلى أن الرسائل تم نقلها عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية.

هيئة تحرير الشام الولايات المتحدة سوريا