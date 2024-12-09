"واشنطن بوست": مسؤول أمريكي يرفض استبعاد احتمالية إزالة "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب

رفض مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، استبعاد احتمالية إزالة جماعة "هيئة تحرير الشام" المسلحة، التي سيطرت على العاصمة السورية دمشق، من على قوائم الإرهاب الأمريكية، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، ضغط الصحفيون على المسؤول البارز في إدارة بايدن ما إذا كان سيتم إزالة الجماعة من قوائم المنظمات الإرهابية، لكن المسؤول لم يؤكد ذلك ولم يرفض استبعاد هذه الاحتمالية في الوقت نفسه.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى ضمان الاستقرار في سوريا، لافتا إلى أن "هيئة تحرير الشام مجموعة واسعة من المجموعات المسلحة في سوريا، وأعتقد أنه يتعين علينا أن نكون أذكياء.. وأن نكون أيضًا واعين جدًا وعمليين بشأن الحقائق على الأرض".

وأضاف قائلا: "لكنها ليست المجموعة الوحيدة، وهناك سلسلة من مجموعات المعارضة التي وصلت إلى دمشق من الجنوب، وهي مختلفة تمامًا".

ونوه المسؤول الأمريكي بأن مراقبة الأسلحة الكيماوية داخل سوريا كانت "محورًا أساسيًا" لإدارة بايدن، لكن الخبراء "واثقون إلى حد ما" من أن الوضع تحت السيطرة.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تعمل على تجنب اندلاع المزيد من الصراعات داخل سوريا، على الرغم من بعض الاشتباكات بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد.

وحذر المسؤول من أن "هذا الأمر سيتطلب جهدًا هائلًا من الجميع، نعتقد أن هذا يجب أن يكون محور اهتمام أولئك المهتمين ببناء مستقبل أفضل لسوريا، لأن فتح جبهات إضافية ليس في مصلحة أي شخص".