العثور على جثة طفلة ملقاه في أرض زراعية بالفيوم

عثر أهالي مدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، على جثة طفلة ملقاة بجوار أرض زراعية، وذلك بعد اختفائها ظهر أمس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد علاء عبد الكريم مأمور مركز شرطة إبشواي جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلاقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفله بجوار أرض زراعية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الجثة وكشفت المعاينة الأولية لمباحث المركز تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة وقادها الرائد علي يوسف أبو جليل رئيس المباحث وضمت النقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، أن الطفلة متغيبة من ظهر أمس وتدعى "أميرة عوض سليمان"، وتبلغ من العمر 5 سنوات، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف لغز العثور على جثة الطفلة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.