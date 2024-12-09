رئيس أركان جيش الاحتلال: قواتنا البرية تعمل داخل سوريا بدعم جوي وبحري واستخباراتي

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، اليوم الإثنين، وجود قوات برية تابعة له، تضم المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية، تعمل داخل الأراضي السورية.

وأشار رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، إلى دعم هذه العمليات بقوات جوية وبحرية ووحدات استخباراتية. جاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

ومساء أمس الأحد، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، أن الحرب ستنتقل إلى سوريا بدءًا من هذه الليلة.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، أن الجيش يخوض حربًا في 4 ساحات الضفة وغزة ولبنان وفي سوريا أيضًا.