القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 75 هدفًا لتنظيم "داعش" الإرهابي وسط سوريا

وجّهت الولايات المتحدة ضربات جوية، استهدفت عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي داخل سوريا.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء الأحد، أن القوات الأمريكية نفذت عشرات الغارات الجوية الدقيقة التي استهدفت معسكرات وعملاء معروفين لتنظيم "داعش" الإرهابي وسط سوريا.

وأوضحت أن الغارات شملت أكثر من 75 هدفًا، مستخدمةً أصول عسكرية متعددة، من بينها قاذفات "بي-52" وطائرات "إف-15"، لافتة إلى أن تلك الغارات لم تسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات تأتي بهدف منع الجماعة الإرهابية من القيام بعمليات خارجية، وضمان عدم سعي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى الاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا.