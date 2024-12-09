وزيرا الدفاع الأمريكي والأوكراني يبحثان هاتفيًا تطورات ساحة المعركة في كييف

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأحد، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف؛ لمناقشة التطورات الأخيرة في ساحة المعركة، والمساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) - في بيان - أن أوستن أطلع نظيره الأوكراني على المساعدات الأمنية الأمريكية؛ لتوفير القدرات التي تحتاجها أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

كما ناقش الجانبان التخطيط للاجتماع القادم لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، والدعم القوي المستمر من شركاء أوكرانيا الدوليين، واتفقا على الإبقاء على الاتصال الوثيق، بحسب بيان "البنتاجون".