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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتلتيكو مدريد ينتزع فوزًا مثيرًا من إشبيلية في الدقائق الأخيرة

فرحة أتليتكو مدريد
فرحة أتليتكو مدريد
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حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا على ضيفه إشبيلية بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء مثير شهد تسجيل الأهداف في اللحظات الحاسمة.

افتتح رودريغو دي بول التسجيل لصالح أتلتيكو في الدقيقة 10، لكن إشبيلية عاد سريعًا ليتقدم بهدفين من دودي لوكيباكيو في الدقيقة 12، ثم إسحاق روميرو بيرنال في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، تمكن أنطوان جريزمان من تقليص الفارق لأتلتيكو في الدقيقة 62، قبل أن يسجل سامويل لينو هدف التعادل في الدقيقة 79. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أحرز جريزمان هدفه الثاني في الدقيقة 90 ليمنح أتلتيكو مدريد الفوز في آخر لحظات المباراة.

وبهذا الانتصار، يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 35 نقطة، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

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