محافظ قنا يبحث فرص الاستثمار الصناعي مع رؤساء غرفتي الصناعات الكيماوية والهندسية بالقاهرة

التقى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بالمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، بمقر اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل التعاون بين غرف الاتحاد والمحافظة لدعم الاستثمار وفتح فرص استثمارية جديدة بالمناطق الصناعية بمحافظة قنا.

شهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، والمهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة، وأحمد حسين من اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى عدد من المصنعين.

وأكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أهمية هذه الزيارة، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يُعد من القطاعات الواعدة التي تحمل فرصًا كبيرة للتنمية في مناطق الوجه القبلي.

كما وجه الدعوة لمحافظ قنا والمستثمرين بالمحافظة للمشاركة في معرض "تعميق التصنيع المحلي"، المقرر انعقاده في فبراير المقبل بأرض المعارض بالقاهرة.

و أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن قطاع الصناعات الكيماوية يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ولديه فرص كبيرة للتوسع في صعيد مصر، مشيرًا إلى أهمية العمل على جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع بمحافظة قنا، خاصة في ظل ما تتمتع به من موارد طبيعية وإمكانات بشرية متميزة، معربا عن استعداد الغرفة لتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لتطوير الصناعات الكيماوية في قنا، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات.

و من جانبه، أشار محافظ قنا إلى أهمية جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي بالمحافظة، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتحديث خريطة الاستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالأراضي الصناعية.

وأوضح عبد الحليم، أن قنا تضم منطقتين صناعيتين رئيسيتين، هما منطقة الكلاحين بمركز قفط ومنطقة هوّ بمركز نجع حمادي، وقد تم نقل تبعيتهما إلى هيئة التنمية الصناعية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من الخطوات العملية لدعم الاستثمار بالمحافظة، منها، تسريع العمل على إعداد خريطة استثمارية واضحة لمحافظة قنا، وترتيب زيارات ميدانية للمستثمرين في القطاع الهندسي، والكيماوي إلى المناطق الصناعية للتعرف على الفرص المتاحة، وإعادة هيكلة المناطق الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي، فضلا عن مشاركة محافظة قنا في معرض "تعميق التصنيع المحلي" لعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة.

وأكد محافظ قنا، علي أن المحافظة ستنظم مؤتمرًا استثماريًا في غضون الأشهر القليلة القادمة، يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة وجذب المزيد من المستثمرين.