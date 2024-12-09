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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاتسيو يحقق فوزًا ثمينًا على نابولي في الدوري الإيطالي

لاتيسو ونابولي
لاتيسو ونابولي
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تمكن نادي لاتسيو من تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه نابولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي  بهدف نظيف.

سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة "79"، اللاعب جوستاف إيزاكسن، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة.

رغم محاولات نابولي العديدة لتعديل النتيجة، إلا أن لاعبي الفريق لم يتمكنوا من هز شباك لاتسيو، لتظل النتيجة كما هي حتى نهاية المباراة.

وبهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 31 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بعدما حقق 10 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات.

في المقابل، تجمد رصيد نابولي عند 32 نقطة في المركز الرابع، بعد أن حقق 10 انتصارات وتعادل في مباراتين وتلقى 3 هزائم.

الدورى الإيطالى لاتسيو نابولى جدول الترتيب تعديل النتيجة ثلاث نقاط الجولة الخامسة عشر