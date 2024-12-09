محافظ الدقهلية يكلف باستمرار الحملات لضبط الدرجات النارية والتكاتك المخالفة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية العميد دكتور حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور باستمرار شن الحملات المكبرة لضبط مركبات التوكتوك المخالفة والدراجات النارية الغير مرخصة بمدينتي المنصورة وطلخا، وشملت الحملة شارع الجيش والاتوبيس ومدخل عبد السلام عارف.

جاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر والدائم بين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية لضبط حركة الشارع من الناحية الأمنية وتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

وشدد اللواء " مرزوق " بعدم السماح نهائيًا لسير التوكتوك بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا وتكثيف الحملات المرورية علي مركبات التوكتوك الغير مرخصة والمخالفة لسيرها داخل الشوارع الرئيسية بالمدن، وتكثيف الحملات المرورية، وضبط الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين من سائقي السيارات للبنديرة والأجرة المقررة أو تقسيم الخطوط من قبل سائقي التاكسي والسرفيس،مشددا على مواصلة هذه الحملات حتى عودة الانضباط والمظهر الحضاري إلى الشوارع.

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