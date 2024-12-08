القبض على المتهمة بقتل زوجها ضربا بالعكاز في أوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمة بقتل زوجها ضربا بعكاز طبي خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلت أسرية بدائرة مركز شرطة أوسيم.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة عاطل به آثار ضرب ودماء بالرأس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه حيث تعدت عليه بعكاز طبي ضربا حتي الموت في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم القبض على المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.