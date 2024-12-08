المصري ينهي مباراته أمام بلاك بولز بالتعادل الإيجابي في الكونفدرالية

انتهت مباراة فريق النادي المصري امام فريق بلاك بولز الموزمبيقي ، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب، في لقاء أقيم على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان قد تقدم المصري على فريق بلاك بولز بهدف مقابل لا شىء ، وقد احرز الهدف اللاعب ميدو جابر في الدقيقة العاشرة، لينتهى الشوط الاول بتقدم المصري.

ليستطيع فريق بلاك بولز احرز هدف التعادل في الشوط الثاني .

ويتواجد فريق المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية الزمالك ، بلاك بولز، وإنيمبا. وهنا يحتل الفريق "البورسعيدي" المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوزه على بطل نيجيريا في الجولة الأولى بنتيجة (2-0).

بينما استهل بلاك بولز مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة أيضاً.