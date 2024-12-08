منصب النائب والاستاد.. 4 قرارات جديدة لمجلس إدارة النادي الأهلي

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وهو أول اجتماع بعد الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، عن مجموعة من القرارات التي تخص جميع القطاعات داخل القلعة الحمراء، بعد تفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة مناقشة جدول الأعمال لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن مجلس الأهلي تكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي، بمهام نائب رئيس النادي، خلفا للراحل العامري فاروق.

وقرر مجلس الإدارة تفويض شركة الأهلي للمنشآت الرياضية بإدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية الخاصة باستاد الأهلي الجديد وكافة الحقوق الخاصة بجميع منشآت المدينة الرياضية والتي سوف يطلق عليها اسم الأهلي وتحمل علامته التجارية.

كما قرر المجلس تكليف شركة الأهلي لكرة القدم بإدارة وتسويق كافة الحقوق التجارية والتسويقية الخاصة بقطاع كرة القدم، الذي يشهد طفرة هائلة في ظل النجاحات غير المسبوقة التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم على كافة المستويات المحلية والقارية والعالمية، بما يرفع من قيمته التسويقية وعقود البث والرعاية.

وقرر المجلس أيضا فتح باب القبول للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير القادم، بعد أن اعتمد المجلس مفوضًا في اختصاصات الجمعية العمومية الزيادة الجديدة لقيمة العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بعد قرب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الحالية والتوسعات التي تمت في جميع أفرع النادي، لاستيعاب العضويات الجديدة وللتيسير على المتقدمين للعضوية أرجأ المجلس مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية العمل بالزيادة الجديدة حتى 30 يونيو 2025 لتمكينهم من الانضمام لعضوية الأهلي والاستفادة من الأسعار الحالية قبل الزيادة المقررة، وذلك وفقًا لأعداد محددة وبأولوية التقدم حتى يتم استيفاء هذه الأعداد.

