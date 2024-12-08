ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس وزراء النرويج

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي اللفتة الكريمة من رئيس الوزراء النرويجي، كونها تعبر عن الآفاق المستقبلية للعلاقة بين الدولتين الصديقتين

وشارك “السيسي”، اليوم بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة الرئيس  الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن حفل الشاي الذي نظمه رئيس الوزراء النرويجي يعكس تقدير النرويج لمصر وللرئيس، اخذا في الاعتبار انه اجراء غير معتاد لرئيس الوزراء النرويجي قيامه باستضافة ايه فاعلية لمسئول اجنبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلا عن حرص رئيس الوزراء على استضافة حفل الشاي بمقر إقامته.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء النرويجي استهلّ اللقاء بالترحيب الرئيس، مؤكداً اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس كأول رئيس مصري يزور النرويج، وتقديره الشديد للرئيس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن هذه اللفتة الكريمة من رئيس الوزراء النرويجي، كونها تعبر عن الآفاق المستقبلية للعلاقة بين الدولتين الصديقتين.

الرئيس السيسي رئيس الوزراء النرويجي الرئيس عبد الفتاح السيسي