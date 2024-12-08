اقرأ غدًا في «البوابة»| سقوط دمشق.. المعارضة المسلحة تستولي على الحكم في سوريا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 9 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
سقوط دمشق.. المعارضة المسلحة تستولي على الحكم فى سوريا
تفاصيل الأحداث المثيرة خلال 12 يومًا حاسمة
أحداث ترصد 12 يوما منذ بدء العملية
أبو محمد الجولانى.. زرقاوى سوريا البراجماتى
مصر: نقف بجانب الدولة والشعب السوري
رئيس الوزراء السورى: مستعدون للتعاون مع أى قيادة جديدة
فرنسا تدعو السوريين للوحدة والحفاظ على المؤسسات
روسيا تعلن تفاصيل مغادرة الأسد
نتنياهو: إلغاء اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا