اقرأ غدًا في «البوابة»| سقوط دمشق.. المعارضة المسلحة تستولي على الحكم في سوريا

الأحد 08/ديسمبر/2024 - 10:59 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 9 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

سقوط دمشق.. المعارضة المسلحة تستولي على الحكم فى سوريا

تفاصيل الأحداث المثيرة خلال 12 يومًا حاسمة

أحداث ترصد 12 يوما منذ بدء العملية

أبو محمد الجولانى.. زرقاوى سوريا البراجماتى

مصر: نقف بجانب الدولة والشعب السوري

رئيس الوزراء السورى: مستعدون للتعاون مع أى قيادة جديدة

فرنسا تدعو السوريين للوحدة والحفاظ على المؤسسات

روسيا تعلن تفاصيل مغادرة الأسد

نتنياهو: إلغاء اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا