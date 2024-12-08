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الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة»| سقوط دمشق.. المعارضة المسلحة تستولي على الحكم في سوريا

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 9 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

سقوط دمشق.. المعارضة المسلحة تستولي على الحكم فى سوريا

تفاصيل الأحداث المثيرة خلال 12 يومًا حاسمة

أحداث ترصد  12 يوما منذ بدء العملية

أبو محمد الجولانى.. زرقاوى سوريا البراجماتى

مصر: نقف بجانب الدولة والشعب السوري

رئيس الوزراء السورى: مستعدون للتعاون مع أى قيادة جديدة

فرنسا تدعو السوريين للوحدة والحفاظ على المؤسسات

روسيا تعلن تفاصيل مغادرة الأسد

نتنياهو: إلغاء اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا

العدد
البوابة دمشق سوريا أبو محمد الجولاني مصر روسيا