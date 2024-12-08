رئيس وزراء النرويج يؤكد للسيسي اعتزازه بالزيارة التاريخية كأول رئيس مصري يزور بلاده

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة سيادته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن حفل الشاي الذي نظمه رئيس الوزراء النرويجي، يعكس تقدير النرويج لمصر وللرئيس، أخذا في الاعتبار أنه إجراء غير معتاد لرئيس الوزراء النرويجي قيامه باستضافة أيه فاعلية لمسئول أجنبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلا عن حرص رئيس الوزراء على استضافة حفل الشاي بمقر إقامته.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء النرويجي استهلّ اللقاء بالترحيب الرئيس، مؤكداً اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس كأول رئيس مصري يزور النرويج، وتقديره الشديد للرئيس .

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس ثمن هذه اللفتة الكريمة من رئيس الوزراء النرويجي، كونها تعبر عن الآفاق المستقبلية للعلاقة بين الدولتين الصديقتين.

