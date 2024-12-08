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الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفويض شركة الأهلي للمنشآت الرياضية بإدارة الحقوق التسويقية للاستاد والمدينة الرياضية

شركة الأهلي لكرة
شركة الأهلي لكرة القدم
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه اليوم الأحد، تكليف شركة الأهلي لكرة القدم بإدارة وتسويق كافة الحقوق التجارية، والتسويقية الخاصة بقطاع كرة القدم، الذي يشهد طفرة هائلة في ظل النجاحات غير المسبوقة التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم على كافة المستويات المحلية والقارية والعالمية، بما يرفع من قيمته التسويقية وعقود البث والرعاية.

كما قرر المجلس تفويض شركة الأهلي للمنشآت الرياضية بإدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية الخاصة باستاد الأهلي الجديد، وكذلك كافة الحقوق الخاصة بجميع منشآت المدينة الرياضية، والتي سوف يطلق عليها اسم الأهلي وتحمل علامته التجارية.

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