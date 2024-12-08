المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنظم "ملتقى الحكومات المفتوحة في ظل التحول الرقمي".. يناير المقبل

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، ملتقى "الحكومات المفتوحة في ظل التحول الرقمي: آليات تعزيز التفاعل بين المواطن والحكومة"، وذلك خلال الفترة من 27-29 يناير المقبل، بشرم الشيخ- جمهورية مصر العربية، وبحضور ومشاركة حشد من كبار المسؤلين وصناع القرار، أصحاب الاختصاص في مجال إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وحوكمة البيانات، وواضعي خطط ومبادرات التحول الرقمي بالمؤسسات، في القطاعين الحكومي والخاص من مختلف الدول العربية.

يهدف الملتقى إلى استعراض الآليات والطرق الابتكارية التي تحفز الشراكة الفعّالة بين المجتمع والحكومة، في إطار الحكومات المفتوحة، وفي ظل التحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز التعاون والتفاعل بين المواطنين والحكومة من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية والابتكارات التقنية، بما يؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار. مما يُسهم في بناء مستقبل رقمي مستدام.

سيتناول الملتقى عدة محاور من بينها : الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية: الأدوات والتطبيقات، التحديات التقنية والقانونية: حلول ومقترحات، دور المواطن في التفاعل الرقمي: تجربة المستخدم ومشاركة المجتمع. الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الابتكار والتعاون، و التحول الرقمي في القطاع الحكومي: استراتيجيات وتجارب.

تبرز أهمية الملتقى في إطار الحكومات المفتوحة،إذ يشهد العالم اليوم تحولاً رقمياً متسارعاً يعيد تشكيل العلاقة بين الحكومات والمواطنين. فمع تقدم التكنولوجيا وانتشار الابتكارات الرقمية، أصبح بالإمكان تحسين أساليب التفاعل وتبسيط العمليات الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين بطرق أكثر كفاءة وشفافية.