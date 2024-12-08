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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

إقبال كبير على مهرجان الجبن في يومه الأخير بحديقة الحرية.. شاهد

مهرجان الجبنة المصرية
مهرجان الجبنة المصرية
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شهد مهرجان الجبنة المصرية، المقام بحديقة الحرية في الزمالك بمحافظة القاهرة، إقبالًا كبيرًا من الزوار في يومه الأخير، حيث توافد المواطنون للاستفادة من العروض المميزة على الأجبان ومنتجات الألبان، التي قدمها أكثر من 70 عارضًا من كبريات الشركات المتخصصة.

المهرجان، الذي أقيم تحت رعاية محافظة القاهرة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية ومركز البحوث الزراعية وعدد من الجهات، قدّم فرصة للمواطنين للحصول على منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة، كما ركز على دعم الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

وشمل المهرجان، إلى جانب الأجبان، منافذ لبيع منتجات العسل، البيض، التوابل، المخبوزات، والحلويات، مما جذب أعدادًا كبيرة من العائلات والمهتمين بالصناعات الغذائية.

وأكد المنظمون نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه، من بينها تسليط الضوء على تطوير صناعة الجبن المصرية، ووضعها على طريق التصدير العالمي.

مهرجان الجبنة المصرية حديقة الحرية محافظة القاهرة